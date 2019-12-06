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الثقافة

ثقافة المنيا تناقش الحد من الفتنة الطائفية مع الطالبات

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 02:11 م
جريدة الدستور
جمال عاشور
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قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا، حيث أقام بيت ثقافة أبوجرج ورشًا فنية متنوعة لطلاب مدارس القرية، منها ورشة رسوم أطفال لتعليم فنون الرسم والتلوين وعمل لوحات فنية قيمة، وورشة لتعليم فنون النول لعمل مفارش وأغطية منزلية، وذلك لإحياء التراث القديم وتعليم الغزل والنسيج اليدوي باستخدام النول الخشب.

وعقد قصر ثقافة ملوي محاضرة بعنوان "الهجرة غير الشرعية" للشيخ أحمد عبدالله وتحدث عن أسبابها ومخاطرها الجسيمة ولا بد من توعية شبابنا بمخاطرها.

كما نظم بيت ثقافة بني مزار محاضرة بعنوان "الحد من الفتنة الطائفية" وذلك لطالبات المعهد الازهري ببني مزار، ناقشت معنى الفتنة الطائفية وما هى أسبابها وكيفية محاربتها والتصدى لها واحترام وتقبل الرأى الآخر والدعوة إلى السماحة في التعاملات بين أفراد المجتمع.

وناقش بيت ثقافه دلجا، كتاب" اتجاهات الإنتاج السينمائي" تأليف الدكتور ياقوت الديب، تناول الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تجددت في الإنتاج السينمائي من ثورة يوليو حتى ثورة يناير.

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