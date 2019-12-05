صلاح عبدالله يهنئ المنتخب السعودي على فوزه بكأس الخليج

حرص الفنان صلاح عبدالله، على تهنئة المنتخب السعودي، على فوزه بنهائي كأس الخليج العربي "خليجي 24"، على نظيره القطري بهدف دون رد.



وقال في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "أجمل التهاني القلبية، لحبايبي شعب السعودية، ولكل صحابي أحبابي اللي هنا، عقبال ما نشرب سوا كاس الهنا".



وكان المنتخب السعودي، قد تقدم بهدف أول عن طريق مهاجمه الشاب عبدالله الحمدان، عند الدقيقة 28 بعد أن استغل خروج سعد الشيب الخاطئ من مرماه ليضع اللاعب الكرة العرضية برأسه في الشباك.

