الخميس 05 ديسمبر 2019 الموافق 08 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

تعرف على عيوب إنجي المقدم وطريقة تعاملها مع أبنائها

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 10:08 م
إنجي المقدم
إنجي المقدم
سناء إسماعيل
طباعة
كشفت الفنانة إنجي المقدم، عن أهم عيوب شخصيتها بعيدًا عن عالم التمثيل وكيف تتعامل مع أبنائها.

وقالت خلال لقائها في برنامج "أسرار النجوم"، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر "نجوم إف إم"، إنها تتعامل بعصبية في بعض الأوقات مع أبنائها وأقاربها وابنتها ذات الـ 17 عامًا والتي قامت بـ"عضها" وذلك لأنها لا تسمع الكلام وتجادلها كثيرًا، مؤكدة أنها تهدأ بسرعة وتأخذها في حضنها.

وأوضحت أن التربية صعبة لأن في رقبتها أشخاص هي من تكون شخصيتهم ومبادئهم في الحياة وضمائرهم والصح والخطأ، ولكنها كذلك متعة كبيرة.

وأكدت أن تربية ابنتها أسهل بكثير من تربية الولد، لأن البنت تعرف ما لها وما عليها، بخلاف سنها الصعب في هذا الفترة ولكن الولد لا يركز نهائيًا ولا يحب المذاكرة وحركته كثيرة جدًا.

كما كشفت أن من أهم عيوبها الشخصية التسرع، والعصبية وعدم قدرتها على التركيز سوى في شيء واحد، وأهم مميزاتها أنها تنسى بسرعة ولا تتذكر المشاكل.

وكشفت أن أول أجر تلقته من عملها في مجال الفن كان 30 ألف جنيه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدرويشة والمريد «2-5»

تولستوي: نعيش كما يعيش الفقراء

عبدالوهاب داود يكتب: فضيلة الإمام الطيب.. لا شكر على «كسرة نفس»

"أمهات حاضنات" ترفض مقترح هالة أبو السعد للأحوال الشخصية

موضوعات متعلقة

منذ يوم

أول صورة للزوجين المتهمين بالتخلي عن طفليهما

منذ يوم

تفاصيل العثور على جثة مُسن مذبوحًا داخل مسكنه بالمعادى

منذ حوالي 13 ساعة

يذبح والدته ويهشم رأسها ويقطع يديها في الدقهلية

منذ حوالي 3 ساعات

إخلاء سبيل مدير "أبليكس للتخسيس" بكفالة مالية

الصور

image description

نجوم الفن في عزاء محمد خيري بمسجد عمرو مكرم

image description

"أصحاب السعادة" تنافس على جوائز "الإسكندرية المسرحي العربي

image description

تدريب الأهلي الأخير قبل لقاء الهلال السوداني

image description

قافلة سكانية بعزبة حوض 10 بحي ثان المنتزه

image description

"أصحاب السعادة" تنافس على جوائز "الإسكندرية المسرحي العربي" (صور)

الأكثر قراءة

6 آلاف برميل في اليوم.. اكتشاف بئر بترول جديدة في برج العرب

عودة أسامة كمال.. بكري يكشف أبرز التغييرات في الخريطة الإعلامية

إخلاء سبيل مدير "أبليكس للتخسيس" بكفالة مالية

تعليق سارة نخلة بعد تأييد حبس الفنان أحمد عبدالله

أيام زمان

الوجه السياسي لـ آمال ماهر.. غضب منها مبارك وطلبت وساطة ملك البحرين

قصة قبلة جريئة بين عبد الحليم ونادية لطفي.. «اندمجا ولم يسمعا صرخة المخرج: ستووووب»

طرائف مأمون الشناوي.. حكاية المكالمة الضاحكة مع عبدالوهاب

أسرار العقاد.. هكذا علم الملك فاروق وحاول الانتحار لسبب غريب

نجم الساعة

قصة قبلة جريئة بين عبد الحليم ونادية لطفي.. «اندمجا ولم يسمعا صرخة المخرج: ستووووب»

الصحة

7 نصائح لحماية البشرة من الجفاف في الشتاء

السيليكون ينقذ حياة بريطانية

معجزة طبية تعيد توأمين بريطانيين للحياة

خطوات لحماية غدة البروستاتا من التضخم

الرئيس نيوز

د. طارق فهمي يكتب: الرؤية الاستشرافية الخلاقة للرئيس السيسي

"الأعلى للإعلام" يأسف لإغلاق "ten".. ويطالب القناة بحفظ حقوق العاملين

ترامب: بيلوسي "تحسدني".. ورئيسة النواب الأمريكي ترد

سدادا 270 مليون جنيه.. رفع اسم صلاح دياب ومحمود الجمال من "الممنوعين من السفر"

منوعات

نصيحة بسيطة لحماية شعرك من التساقط والتقصف

المشي السريع يقي من الإصابة بالسكري

الممثلة الهندية بريانكا تشوبرا: أسلوبي في التمثيل ليس محدودًا بعرقيتي

الهواتف المحمولة تتسبب في رسوب طلاب الجامعات

كشكول

بالصور.. جامعة حلوان تنظم حفل تنصيب لاتحاد الطلاب

فريق التربية الرياضية بنات يفوز ببطولة خماسي القدم في جامعة المنيا

بالصور.. ندوة لمناهضة العنف ضد المرأة بـ"فنون المنيا"

"إعلام القاهرة" تفوز بالميدالية البرونزية في مهرجان الشارقة

إسلام سياسي

كيف نشر "داعش" بيان هجوم لندن الإرهابي بعد حجبه من "التليجرام"؟

الإفتاء تشيد ببسالة القوات المسلحة والشرطة فى توجيه الضربات الاستباقية ضد الجماعات الإرهابية

الأزهر يدين هجمات حركة "طالبان" الإرهابية بأفغانستان

رئاسة كردستان العراق: خلايا داعش ما زالت تهدد أمن واستقرار البلاد

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
السلطان طومان باى
جمال طه
مصر وثلاثة تحديات خارجية جديدة
محمد أبو حامد
معضلة الإجماع
ماجد حبته
بارون ترامب.. وتحذلق المتثاقفين
المزيد

الثقافة

افتتاح أولى حفلات الكلثوميات في المانسترلي

"قومي الطفل" يختتم فعاليات قافلة عيالنا بالوادي (صور)

سلوى الأمين تهدى درع ديوان أهل القلم لأمين الأعلى للثقافة

إبراهيم ناصف يوقع عقد نشر روايته الثانية

صفحتنا ع الفيس بوك