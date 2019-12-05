تعرف على عيوب إنجي المقدم وطريقة تعاملها مع أبنائها

كشفت الفنانة إنجي المقدم، عن أهم عيوب شخصيتها بعيدًا عن عالم التمثيل وكيف تتعامل مع أبنائها.



وقالت خلال لقائها في برنامج "أسرار النجوم"، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر "نجوم إف إم"، إنها تتعامل بعصبية في بعض الأوقات مع أبنائها وأقاربها وابنتها ذات الـ 17 عامًا والتي قامت بـ"عضها" وذلك لأنها لا تسمع الكلام وتجادلها كثيرًا، مؤكدة أنها تهدأ بسرعة وتأخذها في حضنها.



وأوضحت أن التربية صعبة لأن في رقبتها أشخاص هي من تكون شخصيتهم ومبادئهم في الحياة وضمائرهم والصح والخطأ، ولكنها كذلك متعة كبيرة.



وأكدت أن تربية ابنتها أسهل بكثير من تربية الولد، لأن البنت تعرف ما لها وما عليها، بخلاف سنها الصعب في هذا الفترة ولكن الولد لا يركز نهائيًا ولا يحب المذاكرة وحركته كثيرة جدًا.



كما كشفت أن من أهم عيوبها الشخصية التسرع، والعصبية وعدم قدرتها على التركيز سوى في شيء واحد، وأهم مميزاتها أنها تنسى بسرعة ولا تتذكر المشاكل.



وكشفت أن أول أجر تلقته من عملها في مجال الفن كان 30 ألف جنيه.





أهم 3 مميزات وعيوب في #إنجي_المقدم.. شوف قالت إيه؟



من برنامج #أسرار_النجوم مع إنجي علي@ielmokkaddem pic.twitter.com/7wY9GmXmMK — Nogoum FM 100.6 (@NogoumFM) December 5, 2019