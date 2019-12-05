شاهد.. إسراء عبدالفتاح قبل ولادة ابنتها بدقائق

شارك الفنان حمدي الميرغني متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، بصورة له برفقة زوجته الفنانة إسراء عبد الفتاح، قبل دخولها غرفة العمليات لولاة ابنتهما الأولى.



وعلق الميرغني، على الصورة قائلًا: "الحمدلله والشكر لله.. دي آخر صورة لينا مع بعض قبل وصول تمارا بشوية...ربنا يخليها لينا يارب ويخليكي ليا يا مراتي يا أم تمارا يا حبيبتي".



وكان حمدي الميرغني، قد كشف عن إحساس الأبوة لديه، مؤكدًا أنه شعور غريب عند كتابة اسمه في خانة الأب.



من ناحية أخرى، يشارك حمدي الميرغني في بطولة مسرحية "لوكاندة الأوباش"، المعروضة حاليًا في السعودية وهي من بطولة حسن الرداد، مايا دياب، شيماء سيف، المطرب الشعبي سعد الصغير، ماجد المصري، هالة فاخر، ويخرج العمل الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر.



العمل من إنتاج المنتج الفني حمدي بدر الذي استطاع توظيف مجموعة من نجوم ونجمات الوطن العربي لتخرج المسرحية في أفضل شكل، خاصة أن الجمهور السعودي والعربي يشتاق للأعمال الغنائية الاستعراضية التي تقدم على المسرح.

