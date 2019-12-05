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الثقافة

ثقافة بنى سويف تناقش "دور الإعلام فى بناء مصر"

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 05:24 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددًا من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع بني سويف، حيث نظم الفرع لليوم الثاني على التوالي احتفالات أعياد الطفولة، تضمنت فقرة اكتشاف المواهب الصغيرة، إلى جانب إلقاء شعر وعرض مسرح عرائس قفازات وماسكات وأغان للأطفال، إضافة لورشة رسم وعرض فني لفرقة الفنون الشعبية "تنورة".

كما أقيمت محاضرة تثقيف علمي عن "الكيمياء الحيوية ومدى الاستفادة منها" ألقاها رمضان حنفي الذي تحدث عن البناء أو التمثيل الضوئي، وهو تفاعل كيميائي لتحويل ثاني أكسيد الكربون والماء إلى المواد الغذائية (الجلوكوز) والأكسجين وهي مفيدة للكائنات الحية المختلفة".

وأقام بيت ثقافة الفشن محاضرة عن "دور الإعلام في بناء مصر"، تناول خلالها جمال عبدالله دور الإعلام المهم في شرح القضايا وطرحها على الرأي العام ووسائل الإعلام المتطورة وأقوى أدوات الاتصال العصرية، كما أن بناء الدولة اقتصاديًا اجتماعيًا وسياسيًا، يتطلب الاستعانة بمختلف وسائل الإعلام.

وناقشت مكتبة أبوصير الملق كتاب "مشاهير، قادة، علماء، أدباء" يسرد الكتاب قصة مجموعة من القادة والعلماء والأدباء على سبيل المثال العقاد حياته وتعليمه، صلاح الدين الأيوبى، ابن سينا، روميل، إينشتاين، نابليون بونابرت، الكتاب من تأليف جمال الكاشف، ونفذ بيت ثقافة أهناسيا المدينة ورشة حكي للأطفال عن "كيفة الوقاية من أمراض الشتاء وعلاجها"، ومن هذه الأمراض التهاب الحلق، الربو، الجلد الجاف، الإنفلونزا، وبرودة الأطراف.

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