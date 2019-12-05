زلزالان قويان يضربان جزر الكوريل

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الخميس، عن أن زلزالين قويين ضربا، قبالة جزر الكوريل الواقعة في أقصى شرق روسيا والمتنازع عليها مع اليابان



وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية نقلًا عن المركز، أن الزلزال الأول بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر، ووقع مركزه على بعد 104 كم جنوب شرق جزيرة شيكوتان، وعلى عمق 20 كم.



وبلغت قوة الزلزال الثاني 5.6 درجة ووقع مركزه على بعد 184 كم إلى الشرق من مدينة كوريلسك الروسية في جزيرة إيتوروب، وعلى عمق 10 كم، بحسب المركز.



ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو خسائر بشرية، كما لما يصدر تحذير من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي".