الأردن: لا ملكيات لإسرائيليين في الباقورة

قال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة في الأردن، محمد الصوافين، إن هناك حقوق تصرف بأراض في الباقورة باسم شركة كهرباء فلسطين منذ الانتداب البريطاني.



وشدد في حديث أمام لجنة فلسطين النيابية، الأربعاء، على أنه لا توجد في وثائق دائرة الأراضي والمساحة أي وثيقة تشير إلى تملك أشخاص طبيعيين إسرائيليين.



ولفت إلى أن دائرة الأراضي والمساحة ستبحث مع لجنة وزارية في مجلس الوزراء هذا الموضوع، وستعمل على إعادة النظر بشروط تملك الأراضي.



وأفاد بأن الدائرة تطلب صورة مصدقة عن الجواز المؤقت والبطاقة البيضاء للتأكد من صحتها للمالك.



جدير بالذكر أن العاهل الأردني عبد الله الثاني، أعلن استعادة الباقورة والغمر من إسرائيل وفرض سيادة بلاده عليهما.