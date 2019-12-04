"خطة البرلمان" تتوقع انخفاض جديد في أسعار السلع بداية 2020

قال الدكتور ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن خفض وزارة التموين لـ4 سلع تموينية وهى السكر والزيت والأرز والدقيق، أمر طبيعي، لأنه يتماشى مع حالة الركود الاقتصادي العالمي خلال الفترة الحالية.



وتوقع "عمر" في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، استمرار انخفاض السلع التموينية خلال الفترة المقبلة، بحيث تنخفض بنسبة 10 % مع بداية العام المقبل، في ظل استمرار حالة الركود الاقتصادي العالمي الذي سيؤثر أيضًا على أسعار النفط عالميًا.



وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن انخفاض أسعار النفط عالميًا بسبب قلة الطلب عليه، متوقعًا أن تتراجع أسعار النفط أيضًا خلال العام المقبل بنسبة 15 %، وهو أمر إيجابي لمصر خلال الفترة المقبلة، مما سيكون له تأثير على انخفاض أسعار المحروقات والبنزين والسولار.



وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خفضت أسعار بعض السلع التموينية لأصحاب البطاقات ومستحقي الدعم، الأحد الماضي، لتشمل 4 سلع.



وقال وزير التموين في تصريحات له، إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستخفض أسعار بعض السلع التموينية على البطاقة لتشمل سلع "السكر والزيت والأرز والدقيق".



وتم تحديد سعر زيت الخليط بنحو 8.5 جنيه بدلا من 9.5 جنيه وكيلو السكر بـ8.5 جنيه بدلا من 9 جنيهات، بالإضافة لسعر كيلو الأرز عند 8 جنيهات بدلا من 9 جنيهات والدقيق المعبأ عند 6.50 جنيه بدلا من 6.75 جنيه.



كما قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية إلغاء زيت عباد بسعر 20 جنيه، والدقيق المعبأ ورقي 1 كيلو جرام بسعر 7.25 جنيه.