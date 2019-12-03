محافظ سوهاج يشهد حفل تكريم عدد من الطلاب المتفوقين

شهد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، مساء اليوم، فعاليات الحفل السنوي الذي تقيمه مدارس السلام الخاصة للغات بحي الكوثر؛ لتكريم الطلاب المتفوقين من أوائل الشهادات الابتدائية، والإعدادية والثانوية بالمدرسة، بحضور الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، والقس باسم بشرى الأمين العام لمدارس سنودس النيل الإنجيلى، والدكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من القيادات التنفيذية، والطلاب، وأولياء الأمور.



وأعرب محافظ سوهاج، خلال كلمته التى ألقاها، عن شكره للقيادة السياسية على الثقة الغالية وتكليفه محافظا لسوهاج، مشيرا إلى أن سوهاج أنجبت الكثير من العلماء، والمفكرين، والمبدعين في شتى المجالات، معربا عن سعادته بالمشاركة في تكريم أبنائنا وبناتنا المتفوقين، مشيدا بالمستوى المتميز الذى ظهر عليه طلاب المدرسة أثناء الفقرات التي قدموها.



وقدم "الفقي" التهنئة للطلاب وأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد طوال العام، لافتا إلى أن قطاع التعليم من أهم الأولويات التي تضعها القيادة السياسية في بؤرة اهتماماتها، لكونه القوة الدافعة لنهوض المجتمع، ومواكبة التطور الهائل الذي يحدث في مختلف المجالات في شتى أنحاء العالم، لافتا إلى أن اهتمام القيادة السياسية بالتعليم ظهر جليا من خلال الإهتمام بالمعلم، وتحسين أوضاعه، وبناء الآلاف من المدارس الجديدة، والتي حظى الصعيد بالنصيب الأكبر منها.



وقال المحافظ: "أتطلع للعمل معكم فى سبيل النهوض بمحافظة سوهاج يدا بيد حتى نضع هذه المحافظة فى المكانة الكريمة التي تستحقها".



بدأ الحفل بالسلام الجمهورى، ثم مجموعة من الفقرات الفنية الموسيقية والاستعراضية والرياضية قدمها طلاب المدرسة.



وعقب انتهاء الفقرات قام المحافظ، يرافقه الأمين العام لمدارس سنودس النيل الإنجيلى، ووكيل وزارة التربية والتعليم بتكريم الطلاب المتفوقين ومنحهم شهادات التقدير والتقاط الصور التذكارية معهم.