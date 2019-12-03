لهذا السبب السراج لن يستطيع تطبيق اتفاقه مع أردوغان (فيديو)

قال أحمد جمعة الصحفي المختص بالشأن الليبي، إن تصريحات فتحي المجبري نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، يؤكد أن الاتفاق بين فايز السراج رئيس المجلس، وبين رجب طيب أردوغان الرئيس التركي، غير شرعي.



وأشار خلال مداخلة هاتفية لقناة "الغد"، إلى أن المجيري تطرق إلى الخلافات والانقسامات داخل رئاسة مجلس حكومة الوفاق وهو ما يعرقل إصدار أو التوقيع على أي من اتفاقات التفاهم، لأن القرارات تؤخذ بالإجماع، بينما المجلس متقسم على نفسه بعد استقالة 4 أعضاء.



وأوضح أن الاعتراف بعدم شرعية الاتفاقية يترتب عليه موقف حاسم من المعترضين على سياسة السراج، وهم فتحي المجبري وموسى الكوني، وعلي الغتراني، وعمر الأسود، الذين يمكن لهم تقديم مذكرة إلى البعثة الأممية والمنظمات الدولية والإقليمية، حول خروقات فايز السراج واستفراده بالقرار الوطني الليبي وتوقيعه على معاهدات بدون الرجوع للمجلس، وهو مخالفة واضحة وصريحة لبنود اتفاق الصخيرات.



وأكد أن السراج لا يستطيع تطبيق بنود الاتفاق لأنه لا سيطرة لحكومة الوفاق على الدولة الليبية، وإنما مليشيات مسلحة تسيطر على العاصمة طرابلس.

