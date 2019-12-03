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مصر

تقييم تجربة تطبيق الري الحديث المطبقة على 170 فدانًا بالفيوم

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 09:20 م
جريدة الدستور
وائل القمحاوى
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تفقدت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري، والمنسق الوطني لمشروع EU Water STARS، بحضور المهندس ياسر قطب رئيس الإدارة المركزية التوجيه المائي، أراضى تجربة تطبيق الري الحديث في مساحة 170 فدانا بالرش والتنقيط؛ بدلا من الغمر لتوفير استهلاك المياه المستخدمة في الري بالطرق التقليدية، فى زمام رابطة الجمهورية بمنطقة كوم أوشيم بمحافظة الفيوم.

ويأتى ذلك فى إطار تقييم تجارب المزارعين المشاركين في المسابقة القومية الثانية؛ لترشيد استهلاك المياه للمزراعين "حافظ عليها.. تلاقيها" التى تنظمها وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، حيث عرض المزارعون تجاربهم في استخدام أساليب الري الحديث لترشيد استهلاك المياه، وتقليل التكلفة وزيادة الإنتاجية ونشر التجارب للقرى المجاورة.

وأوضح المزارعون خلال اللقاء، أنهم كانوا يعتمدون على نظام الرى بالغمر، ولكن ساهمت طرق الري الحديثة في توفير عدد ساعات التشغيل وتوفير كميات الأسمدة المضافة، مشيرين إلى نتائج تطبيق التجربة التي تمثلت فى توفير كميات من مياه الرى تعادل 30-35%، توفير الأسمدة بنسبة 25%، وتقليل عدد ساعات تشغيل الطلمبة، وبالتالي خفض تكاليف الطاقة بنسبة 20%، وزيادة الإنتاج بما يعادل 15-18%.

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