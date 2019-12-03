ليبرمان يدعم إجراء انتخابات إسرائيلية ثالثة

أعلن أفيجدور ليبرمان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، دعمه التوجه لانتخابات ثالثة تجرى في 25 فبراير المقبل، في ظل عدم التوافق بين حزبي الليكود، وأزرق أبيض على تشكيل حكومة وحدة.



وأضاف: "أشعر بالأسف للحالة التي وصلت لها إسرائيلي، في هذا الوقت نجد أن الأحزاب تحتاج إلى ضمانات من أجل تصديق بعضهم البعض"، داعيًا إلى ضرورة تشكيل حكومة وحدة، حسبما نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.



وأشار إلى أنه في ظل عدم تشكيل حكومة وحدة حتى الآن، فإن البديل الأفضل هو دعم أن تجرى الانتخابات الثالثة في 25 فبراير 2020.



وأعلنت هيئة الانتخابات الإسرائيلية أنها مستعدة لإجراء الانتخابات الثالثة في 25 فبراير أو 17 مارس المقبلين.