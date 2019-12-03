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نيللي كريم تنعى شعبان عبدالرحيم: الله يرحمك يا راجل يا طيب

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 02:17 م
جريدة الدستور
هدير شعراوي
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نعت الفنانة نيللي كريم، المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم، الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء، بعد تعرضه لأزمة قلبية.

ونشرت نيللي، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، صورة للفنان الراحل، وعلقت: "الله يرحمك يا راجل يا طيب..البقاء لله".

الفنان شعبان عبدالرحيم مطرب شعبي وممثل مصري، ولد في 15 مارس 1957، واسمه الأصلي قاسم، لكنه غيره إلى شعبان تيمنًا باسم الشهر الهجري الذي ولد فيه.

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