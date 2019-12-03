رابطة "كتاب ونقاد الفن" تنعى شعبان عبدالرحيم



نعت رابطة "كتاب ونقاد الفن" برئاسة الكاتب الصحفى ناصر جابر المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم؛ الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز ٦٢ عاما، بعد تدهور حالته الصحية ونقله إلي مستشفي المعادي العسكري.



وتسأل الرابطة الله عز وجل أن يدخله فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

وكان شعبان عبد الرحيم قد توفي صباح اليوم عن عمر ناهز 62 عامًا بعد مسيرة فنية قدم خلالها مئات الأغاني الشعبية، أشهرها (مواطن ومخبر وحرامي - أنا بكره إسرائيل - متخافش من الحكومة - شعبان يتحدى جاكسون - هبطل السجاير).



وشارك في عدد من الأفلام السينمائية بعدما اختاره المخرج الكبير داود عبد السيد لبطولة فيلم (مواطن ومخبر وحرامي)، تلاها ما يقرب من 10 أفلام سينمائية أخرى، بجانب خوضه العديد من الأعمال المسرحية التي بدأها مع الفنان الكبير سمير غانم، وأيضا أكثر من 15 مسلسلا تليفزيونيا.