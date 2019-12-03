لقن "المقاول الهارب" درسًا قاسيًا.. مواقف وطنية في حياة شعبان عبدالرحيم



شعبان عبدالرحيم أحد الفنانين الذين يتعاملون بـ "الفطرة"،وينطق لسانه ما في داخل قلبه، سواء كان مدحا أو ذما، وفي عدة مناسبات ظهرت "شطحات" لشعبولا ولكنها كانت بدافع وطني بحت لم يخطط لها ولم يكن له حسابات على الإطلاق ولعل أهمها أغنيته "أنا بكره إسرائيل".



فوجى الشعب العربي أثناء اشتعال المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي بعد قتلهم عدد كبير من الشعب الأعزل عن تقديم شعبان لأغنية جديدة باسم "بكره إسرائيل" وكانت خطوة لم يقدمها أحد بهذه الحدة والصراحة المطلقة بالرغم من تقديم عشرات أغنيات وأعمال التعاطف مع القضية الفلسطينية وكانت كلماتها "أنا بكره إسرائيل.. وبقولها لو اتسأل.. إن شاه الله اموت قتيل.. او اخش المعتقل".



الأغنية حققت صدى واسع وصلت إلى اتهامات متتالية من إسرائيل وأمريكا لشعبان واتهامه بأنه معاد للسامية، كما أوقفت ماكدونالدز حملة دعائية بصوته بعد اعتراض اللجنة الأمريكية اليهودية عيله ووصفوا مغني أغنية "أنا بكره إسرائيل" بأنه مثير للغضب وأن المغني "داعية معروف للكراهية"

وهاجم "شعبولا" في أغنية أخرى قناة الجزيرة لبثها أخبارا معادية لمصر ونشر أغنية كلماتها تقول، "الخبث والخبائث هو قناة الجزيرة.. شيطان على هيئة شاشة شر وبلاويها كتيرة.. جزيرة السهوكة جزيرة السبوبة.. كلها أخبار فبركة وفيديوهات مضروبة". واثار غضب القناة القطرية فور علهم بهذا الخبر.



وفي مرة أخرى هاجم شعبان عبدالرحيم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونشر أغنية هاجمه البعض نظرا للكلمات التي وصفوها بالفجة لكنه أكد أنه زعيم عصابة ويجب الوقوف ضده ولو بالأغنيات، وقالت أغنيته، "القرد شلَّح جيشه.. وبجد أنا اتأثرت.. ودي آخرة هبله وطيشه.. قلَّعهم زلط ملط إيييييييييييييييييه".



وهاجم مؤخرا المقاول المصري الهارب محمد علي ووصفه بالفاشل وقام بعمل أغنية خصيصا له قال فيها "اللى معاه ربنا مش بيخاف من حد.. والشعب وجيشه إيد واحدة بجد بجد، حتة ممثل فاشل ساقط ملوش تقدير، دا غلط في مصر وجيشها يستاهل التأنيب، اسمه محمد على، مش يعني على كلاي، دا حتة عيل فاسد وحرامى ورغاي".



يأتي ذلك بالإضافة إلى تقديمه أغنية بداية العام الحالي مروجا لتعديل الدستور المصري وحث الناس على النزول واعتبر ذلك دورا وطنيا هاما منها.