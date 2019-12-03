«ملقوش حد يستلمه».. اللحظات الأخيرة في حياة شعبان عبدالرحيم





توفي المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم ، في الثامنة من صباح اليوم الثلاثاء، داخل مستشفى المعادي العسكري، بعد أقل من 10 ساعات من تدهور حالته بطريقة مفاجئة.وقال مصدر من داخل المستشفى إنَّ الحالة الصحية لـ شعبان عبدالرحيم تدهورت في الساعات الأولى من الصباح، بعد أن دخل المستشفى مساء أمس بعد مروره بوعكة صحية خطيرة، وتمَّ إدخاله غرفة الإنعاش في محاولة لإنقاذه، لكن صعدت روحه إلى بارئها.وأضاف المصدر أنَّ الفنان الشعبي دخل المستشفى ومر عبر الاستقبال دون وجود أحد معه على الإطلاق، وأنّه لم يكن معه أحد من أبنائه أو أسرته عقب الوفاة، وبحثت الإدارة عن أحدهم لاستلام الجثمان بعد إتمام الإجراءات القانونية المطلوبة لمثل هذه الحالات ودفع الرسوم المالية المقررة.وبعد ساعات قليلة من الوفاة وصلت الإدارة إلى الأسرة وأخبرتهم بالخبر، وستعلن الأسرة موعد الجنازة وباقي تفاصيلها وموعد العزاء لاحقًا.وانتهت المسيرة الغنائية الشعبية لشعبان عن عمر ناهز 62 عامًا قدَّم خلالها عددًا من الأغنيات التي أحبها الشارع المصري أهمها «أنا بكره إسرائيل» وقدَّم في التمثيل 34 عملًا بين السينما والمسرح والتليفزيون وكان آخرها مسرحية «سيبوني أغني» مع سمير غانم، وقدَّم بطولات مطلقة منها فيلمه «فلاح في الكونجرس».وتعامل شعبان عبدالرحيم في معظم كلمات أغانيه مع الشاعر الغنائي إسلام خليل.