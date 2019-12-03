معرض "نقار الخشب" بجاليري آزاد

يشهد جاليري آزاد، معرض الفنان عبدالوهاب عبدالمحسن" نقار الخشب: زمن من الحفر علي الخشب"، اليوم الثلاثاء حتى الثلاثاء 10 ديسمبر الجاري، من العاشرة صباحا حتى العاشرة مساءً بمقرم بالزمالك.



حصل عبد الوهاب عبد المحسن، على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم جرافيك جامعة الإسكندرية 1976، دبلوم الدراسات العليا جرافيك 1986، ماجستير فن الجرافيك كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان موضوع الرسالة: ( فن الجرافيك المعاصر بالإسكندرية ) 1993، ودكتوراه الفلسفة فى الفنون الجميلة جامعة حلوان - موضوع البحث بعنوان ( رؤية تشكيلية معاصرة لرسالة الغفران لابى العلاء المعرى من خلال فن الحفر ) 1998.



قدم العديد من المعارض الخاصة، منها، معارض بقصر ثقافة كفر الشيخ، معارض بأتيلييه القاهرة، معرض بقاعة المركز الثقافى الأسبانى بالقاهرة 1986، 1987، معرض بقاعة كريستوف مربان - بازل - سويسرا، معارض بأتيلييه الإسكندرية 1989ـ 1992، معرض بقاعة إخناتون بمجمع الفنون بالزمالك 1993، معرض بقاعة إخناتون ( أ، ب، 4، 5 ) بمجمع الفنون بالزمالك 1993، معرض بالمركز السعودى للفنون - جدة – السعودية، معرض ( مدن الملح ) بجاليرى ضى للفنون بالمهندسين يناير 2018، معرض ( سيرة التوت ) بجاليرى قرطبة بالمهندسين فبراير 2018، معرض ( مدن الملح ) بجاليرى الشموع بالمعادى.

