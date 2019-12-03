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الصحة

ارتفاع معدل انتشار مرض السكر بين المراهقين والبالغين

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 08:47 ص
جريدة الدستور
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أظهرت دراسة جديدة أن 1 من كل 5 مراهقين وواحد من كل 4 أشخاص من البالغين يصابون بداء السكر.

وقال الباحثون - فى الدراسة التي نشرتها مجلة "جاما لطب الأطفال" - إن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها قدرت نسبة الاصابة بين المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عاما ب 18%، و24 % من الشباب بين سن 19 و34 عامًا.

وأضافوا أن هذه النتائج مثيرة للقلق، ويجب أن تكون دعوة للعمل لمقدمي الرعاية الصحية وأولياء الأمور، لافتين إلى أن معدل انتشار داء السكر أعلى بين الشباب مقارنة بالإناث الشابات، منوهين بأن المرض قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

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