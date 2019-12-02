نفوق حوت بلع 100 كيلو بلاستيك

كشفت منظمة بيئية في اسكتلندا، عن اكتشاف جثة أحد الحيتان في إحدى الجزر الاسكتلندية الأسبوع الماضي نفق جراء المواد البلاستيكية حيث عثرت المنظمة على بقايا من هذه المواد داخل معدته تقدر بحوالي 100 كيلو جرام.



واكتشف عاملون من برنامج حماية الحيوانات البحرية الاسكتلندية (SMASS)، الذي يجمع بيانات حول الحيوانات البحرية العالقة حول اسكتلندا، كرة ضخمة من الحطام في معدة حوت العنبر الميت أثناء تشريحه.



وأوضح دان باري مدير صفحة فيسبوك الخاصة بـ(SMASS) أن الحوت نفق الخميس الماضي على شاطئ سيالبوست على جزيرة هاريس وعثر داخل معدته على أجزاء من شباك صيد بلاستيكية وكذلك وأكواب وأنابيب بلاستيكية، وفق شبكة "CNN" الأمريكية.



وأوضحت القناة أن المنظمة لم تستطع العثور على أدلة تؤكد أن النفايات سدت أمعاء الحوت لكنها قالت إن مقدار المخلفات لعب دورا في نفوقه.



وقالت المنظمة في بيانها": "هذه الكمية من البلاستيك في معدة الحوت مروعة، وعرضته عملية الهضم لديه للخطر، وتكشف مجددا المخاطر التي قد تسببها القمامة البحرية وأدوات الصيد المفقودة أو المهملة على الحياة البحرية".



ونظرًا لعدم إمكانية نقل الحيوان الذي يبلغ وزنه 20 طنًا، دفن على الشاطئ.