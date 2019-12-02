شاب أرجنتيني يصنع أطرافا صناعية للحيوانات

قرر شاب أرجنتيني، مساعدة الحيوانات المصابة بإعاقة عبر ابتكار أطراف صناعية مُنتجة من أدوات بسيطة.



وأوضح تقرير بثته قناة الغد، أن الشاب أليخاندرو كود، البالغ من العمر 19 عاما ويسكن العاصمة بونيس آيرس، بدأ مبادرته لمساعدة الحيوانات مستعينًا بالطباعة ثلاثية الأبعاد التي جعلت عملية تركيب تلك الأطراف يسيرة وسريعة.



وأضاف تقرير الغد، أن الطابعة ثلاثية الأبعاد توفر المقاسات المناسبة التي تساعد في تركيبها بسهولة، وأن تلك المبادرة جاءت لتقديم المساعدة المجانية لحوادث السير التي تتعرض لها الكلاب عند عبور الطرق، وتنتهي إما بمصرعها أو إصابتها بعاهات مستديمة، وتمنح المبادرة الأمل لتلك الحيوانات لتعيش حياة طبيعية كغيرها من الحيوانات.



وتابع التقرير، أن أليخاندرو أرسل العديد من الأطراف الصناعية إلى أنحاء متفرقة من العالم، لافتا إلى أنه في البداية تشعر الحيوانات بالرهبة من المشي، ولكن بعد دقائق تبدأ بالركض.