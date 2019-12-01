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عالم

7 معلومات عن "مبادرة هرمز للسلام" بشأن أمن الخليج

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 11:54 م
صباح الخالد الصباح
صباح الخالد الصباح
محمد عمر
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اعتبر رئيس وزراء الكويت صباح الخالد الصباح، اليوم الأحد، أن مبادرة هرمز التي طرحها الرئيس الإيراني لحل أزمات المنطقة لن يتم قبولها من قبل دول المنطقة لأنه يجب أن تكون علاقة طهران بالدول طبيعية، ونجاح المبادرة الإيرانية يحتاج توفر الظروف الملائمة، مطالبًا طهران أن تُحسن علاقتها بدول الجوار المعنيين لكي يتم قبول مبادرتها.

ترصد الدستور أبرز المعلومات عن "مبادرة هرمز للسلام" الإيرانية:

- طرحها الرئيس حسن روحاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2019، وقال إنها تهدف إلى تحقيق التقدم والرخاء، وتأسيس علاقات ودية، وإطلاق عمل جماعي لتأمين إمدادات الطاقة وحرية الملاحة خاصة في مضيق هرمز الاستراتيجي.

- تدعو مبادرة هرمز إلى عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى وعدم الاعتداء على دول الجوار.

- الالتزام بأمن الطاقة وحرية التجارة الدولية، وإعطاء منظمة الأمم المتحدة دورا في حل الخلافات بالاحتكام إلى ميثاقها ومبادئ القانون الدولي.

- إخراج القوات الأمريكية من دول الخليج العربي كشرط مسبق لتنفيذ المبادرة وتفعيل ما قالت إيران إنها خطة "تحالف الأمل" لحل أزمات المنطقة.

- أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم 2 نوفمبر الماضي، أن الرئيس روحاني أرسل إلى دول مجلس التعاون الخليجي والعراق النص الكامل لمبادرة "هرمز السلام" الخاصة بتأمين الملاحة البحرية في المنطقة، داعيًا إياهم إلى التعاون لتطبيقها.

- كشفت الخارجية الإيرانية نهاية الشهر الماضي عن ترحيب ثلاث دول خليجية بالمبادرة، وردت برسائل مكتوبة على دعوة الرئيس روحاني لكن لم تسمي طهران هذه الدول الثلاث في محاولة للترويج لها قبل انعقاد القمة الخليجية 10 ديسمبر الجاري، ونفت الكويت قبولها بهذه المبادرة.

- ويزور وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي، طهران، غدا الإثنين، لإجراء محادثات مع نظيره الإيراني جواد ظريف، بشأن المبادرة.

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