"كيا" تطلق طرازا جديدا من Niro Hybrid

أطلقت شركة كيا الكورية الموديل الجديد من أيقونتها Niro Hybrid، التي تنتمي لفئة موديلات الكروس أوفر بمدى سير يصل إلى 700 كلم.



وتعتمد السيارة الهجين الجديدة، على مقصورة داخلية أكثر حداثة مع قمرة رقمية بالكامل وشاشة لمسية قياس 10.25 بوصة، وتعرض الشاشة العديد من البيانات مثل معدل استهلاك الوقود والتيار من البطارية.



ويتولى دفع الهجين المدمجة محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 105 أحصنة، يؤازره محرك كهربائي بقوة 32 كيلووات، وتنطلق السيارة بقوة إجمالية 141 حصانا.



وقالت وكالة الأنباء الألمانية: تساند البطارية محرك الاحتراق أيضا عند البدء في الانطلاق والتسارع، وتعتمد السيارة على ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 6 "تعشيقات".



وأفادت الشركة الكورية الجنوبية، التابعة لمجموعة هيونداي بأن السيارة لا يمكنها الاعتماد على المحرك الكهربائي إلا لبضعة مئات من الأمتار.



وتروج شركة كيا لسيارتها الجديدة من خلال معدل استهلاك 6.4 لتر100 كلم، وهو ما يمنح السيارة مدى سير 700 كلم لنظامها الهجين.