الليكود و"أزرق أبيض" يبدآن حملتهما لجمع توقيعات أعضاء الكنيست

بدأ حزبي "الليكود" بقيادة بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتيهة ولايته، و"أزرق أبيض برئاسة بيني جانتس، اليوم الأحد، حملة لجمع التوقيعات من أعضاء الكنيست للتوصية على مشرحيهما من أجل تولي تشكيل حكومة جديدة.



وانتهى اجتماع طاقمي التفاوضي في الحزبين، منذ قليل، مع يولي إدلشتاين رئيس الكنيست، فيما يكمل الطاقمان، في هذه الأثناء، اجتماع أخر دون مشاركة أحد.



ويتبقى 10 أيام فقط على المهلة التي تم منحها للكنيست من أجل اختيار مرشح لتولي رئاسة الحكومة، وعدم التوجه لانتخابات ثالثة، بينما تظاهر نحو ألفي إسرائيلي، مساء السبت، في تل أبيب، للمطالبة بتقديم نتنياهو لاستقالته فورًا، على خلفية لائحة الاتهامات بالرشوة والفساد التي تم توجيهها ضده.