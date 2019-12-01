الملاكى والموتوسيكل الأكثر انتشارًا.. 10.6 مليون مركبة مرخصة بـ2018

ما بين ملاكي وأجرة وأتوبيسات صار زحام شوارع المحافظات المصرية سمة يومية أساسية، بعد أن ارتفع عدد المركبات المرخصة خلال السنوات الخمسة الأخيرة بشكل ملحوظ بأكثر من ثلاثة ملايين مركبة، وهو ما أظهرته أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.



10.6 مليون مركبة هو العدد الإجمالي للمركبات المرخصة في مصر بنهاية العام الماضي، والتي تزايدت أعدادها مؤخرًا بشكل كبير، وتحديدًا منذ عام 2014، حيث تزايد عدد المركبات المرخصة بأنواعها المختلفة بمليون مركبة سنويًا من 7.7 مليون في 2014 لـ 8.5 مليون مركبة في 2015، ثم 9.2 مليون مركبة في عام 2016، و9.7 مليون مركبة في 2017، وصولًا لـ 10.6 مليون مركبة في عام 2018، بينما كان حجم الزيادة قبل عام 2014 في حدود ما بين 300 -500 ألف مركبة سنويًا.



ومع الارتفاع المطرد في أعداد المركبات المرخصة، استحوذت الملاكي علي نصيب الأسد من تلك الزيادة لتسجل 4.9 مليون سيارة ملاكي مرخصة بنهاية عام 2018 مقابل 3.7 مليون في عام 2014، يليها الموتويسكل بعدد 3.5 مليون مركبة خلال 2018 مقابل 2.2 مليون مركبة في عام 2014.



كما ارتفع عدد مركبات اللوري المرخصة إلي 1.3 مليون مركبة بنهاية عام 2018 مقابل 1.045 مليون مركبة في عام 2014، كذلك مركبات التاكسي التي ارتفعت أعدادها من 322 ألف مركبة عام 2014 لـ 376.4 ألف مركبة حتي العام الماضي.



وتزايدت أعداد الأتوبيسات خلال عام 2018 إلي 150.5 ألف حافلة مقابل 130 ألف خلال عام 2014، بزيادة قدرها 20 ألف أتوبيس خلال 4 أعوام، وتنوعت ما بين 15.3 ألف أتوبيس نقل عام، و19.4 ألف أتوبيس سياحي، و13.7 ألف أتوبيس مدارس، و58.2 ألف أتوبيس خاص.