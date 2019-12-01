الليلة.. منوعات غنائية لنجوم أوبرا مسرح سيد درويش

يستقبل مسرح سيد درويش ــ أوبرا الإسكندرية٬ في الثامنة مساء اليوم الأحد٬ حفلا فنيا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار، حيث يقدم خلالها نجوم الفرقة منوعات غنائية من ألحان زمن الفن الجميل لأشهر المطربين والملحنين.



ويتضمن برنامج الفاصل الأول من الحفل حوار موسييى بين العود والكمان٬ أداء عازف العود الأول وليد سلامة وعازف الكمان المتميز هيثم الكاتب٬ يقدمان: "القريب منك بعيد٬ والعيون السود أداء الفنانة صابرين النجيلي، وياوابور قولي٬ وما بيسألش عليا أبدا"، أداء الفنان محمد الخولي.



وبالفاصل الثاني من الحفل يقدم الفنان ياسر سعيد أغنيتي "تعب الهوى قلبي٬ وغلطة"، وتختتم الحفل الفنانة مروة حمدي برائعة كوكب الشرق أم كلثوم "الأطلال".



يذكر أن فرقة أوبرا الإسكندرية قد تم تأسيسها في الموسم الفني لعام 2004 وتضم نجوم الشباب الواعد، وقد شاركت الفرقة بالعديد من الحفلات الفنية الناجحة بالمهرجانات الدولية والمحلية ولاقت استحسان وإعجاب الجمهور.