أحمد موسى: السراج "عبدالمأمور".. وأردوغان ينفذ "بلطجة" سياسية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنية الليبية، مغلوب على أمره، ولا يحكم وليس له أي سلطة في ليبيا.



وأضاف خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": "فايز السراج، هو العبد المأمور وهو يعمل مع أردوغان منذ عام كامل وعلى فرض بلطجة، ومصر ليست معترفة بالاتفاقية الليبية التركية، ولا قبرص ولا اليونان، كما أنه لن تعترف دولة بهذا الأمر على الإطلاق".



وتابع، هذه الاتفاقية ستدخلنا في مشكلة أخرى، وما فعله أردوغان، هو بلطجة سياسية وليس لها وجود في القانون الدولي، وقانون البحر، وليس لها قانون في الدول المشتركة في حدود بحرية.



وأكد أن أردوغان أخذ نيقوسيا وروديس وكريت، ودخل منطقة جنوب اليونان، ودخل على كامل الشواطئ الليبية وقال أردوغان "هنفرض سيادة ليبيا مع تركيا، وليبيا ليس لها سيادة على هذه المناطق".

