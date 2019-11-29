"عاد لمنزله".. مصدر يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ محمد فؤاد

قال مصدر بنقابة الموسيقيين، إن الفنان محمد فؤاد بصحة جيدة، وذهب إلى أحد المستشفيات عقب شعوره بهبوط حاد، وأصبح بصحة أفضل وعاد إلى منزله.



وأضاف المصدر لـ"الدستور"، أن كل ما قيل عن دخول فؤاد العناية المركزة غير صحيح، مشيرًا إلى أنه ذهب إلى أحد مستشفيات طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وأجرى الفحوصات اللازمة.



وينتظر محمد فؤاد عرض مسلسله الجديد "الضاهر"، السبت المقبل على شاشة تليفزيون الحياة، وهو العمل الذي يشارك في بطولته رغدة وفريال يوسف وحسن يوسف.