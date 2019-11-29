حظك اليوم.. برج الأسد الجمعة 29 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الأسد قالت:



مهنيًا: تنقلب الظروف لمصلحتك وتقدم لك الأعمال المميزة قد يتغير قدرك وتفرح ببعض المستجدات فتسير الأمور بشكل طبيعي وجيد.



عاطفيًا: الوحدة سلاح قاتل، لكنك تتخطاها بمساعدة الشريك ووقوفه إلى جانبك، وستظهر النتائج سريعًا.



صحيًا: مشاريع ترفيهية بالجملة في انتظارك، لكن تنقصك النخوة والرغبة، لا تتكاسل استفد منها وشارك الجميع فيها فهي قادرة على أن تنسيك الكثير من متاعبك النفسية.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.