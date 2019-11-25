بعد حفلها بموسم الرياض.. هايدى موسى تؤدى مناسك العمرة

حرصت الفنانة هايدي موسى، على أداء مناسك العمرة برفقة والدتها خلال تواجدها في المملكة العربية السعودية خلال الأيام الماضية، ونشرت صورهما عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وكانت هايدي موسى، قد أحيت حفلًا ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالسعودية.



وقدمت "هايدي"، خلال الحفل باقة مميزة من أهم أغانيها والأغاني العربية التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.



وأطلت "هايدي"، خلال الحفل بفستان كحلي، وعبرت عن سعادتها بالتواجد مع جمهورها السعودي للمرة الأولى عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وطرحت "هايدى" عبر قناتها في موقع "يوتيوب"، أغنية "أنا اتعودت"، في شهر أبريل الماضي، وأحيت موسى حفلًا غنائيًا، 2 أكتوبر الماضي، بمعهد الموسيقى العربية.