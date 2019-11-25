رئيس "حماية المستهلك" يكشف عن عقوبة الشركات المخالفة لعروض "الجمعة البيضاء"

قال اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز هذا العام يوجد به قانون جديد لحماية المستهلك صدق عليه الرئيس واللائحة التنفيذية التي تضع ضوابط لضبط اللائحة التنفيذية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر فضائية "on e": تم استدعاء الشركات التي أعلنت عن دخولها في عروض الجمعة البيضاء، إلى مقر جهاز حماية المستهلك للتأكيد عليهم بأن هناك ضوابط لا بد من الالتزام بها وهي أن تكون عروض حقيقية وليست وهمية، ووقعوا على محضر إجراءات بضرورة الالتزام بالضوابط القانونية".



وتابع: "القانون يؤكد أنه لا بد أن من وضع السعر قبل التخفيض وبعده بموجب المستندات الموجودة والفواتير، وهناك إجراء رقابي آخر بالتنسيق مع كل الأجهزة المعنية، كما يوجد سيارات الضبطية القضائية وهذه خدمة استحدثها الجهاز في الفترة الأخيرة، وتتواجد في الأسواق والمناطق التجارية، وبها إدارة مراقبة الأسواق والتحريات في الجهاز بالتنسيق مع مباحث التموين والرقابة التموينية".



وأكد أن سيارات الضبطية القضائية تتابع التزام التجار أو الشركات التي أعلنت التزامها بهذا الأمر والقانون به عقوبات واضحة لمخالفة هذا الأمر وقد تصل إلى 2 مليون جنيه، وتم ضبط مخالفات أمس وصلت إلى 13 حالة واتخاذ قرارات قانونية حيالهم.

