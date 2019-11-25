علاء ثابت: النسخة الورقية للأهرام مستمرة بدون توقف

قال علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، إن النسخة الورقية لجريدة الأهرام مستمرة وظهور المنصة الرقمية لا يعني أننا نشهد بداية انتهاء النسخة الورقية لجريدة الأهرام، متابعًا: "سوف نعمل على تطوير النسخة الورقية للأهرام".



وأضاف "ثابت" خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، "الأهرام بها قوة بشرية من الصحفيين المحترفين، حيث تضم نحو 800 صحفي ومن الممكن أن يعمل بالجريدة 90 صحفيا فقط.



وأوضح أن العمل في المنصة الرقمية يحتاج إلى كل القوى، لافتا إلى أنه تم تشكيل مجلس تحرير للمنصة الرقمية يضم كل مديري التحرير ورؤساء الأقسام الرئيسية وكل منهم مسئول في شأنه وتخصصه.

