أمل رزق ضيفة "مساء الفن" على قناة نايل دراما

تحلّ الفنانة أمل رزق ضيفة على الإعلامية منى أبوالغيط على قناة نايل دراما فى برنامج "مساء الفن" من التاسعة وحتى العاشرة مساءً.



تتحدث أمل رزق عن المشروعات الفنية القادمة وعن نجاحاتها السابقة فى السينما وفى الدراما المصرية، كما تتحدث عن دخول أبنتها لمى كتكت فى مجال السينما والدراما وعن مسرحيتها "رسائل العشاق".



واحتفلت الفنانة أمل رزق بعيد ميلادها وعيد ميلاد ابنتها الفنانة لمى كتكت مند يومين.