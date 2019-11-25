شوقي غريب في ضيافة "معكم منى الشاذلي".. الأربعاء

يحل الكابتن شوقي غريب، مدرب منتخب مصر الأوليمبي، ضيفًا على برنامج "معكم منى الشاذلي"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، يوم الأربعاء المقبل، الموافق 27 نوفمبر الجاري.



يأتي اللقاء بعد تحقيق حلم التأهل لأوليمبياد طوكيو 2020، حيث حقق المنتخب لقب بطولة الأمم الإفريقية تحت سن الـ23 عامًا، ليتحدث شوقي عن كواليس البطولة وأبرز المواقف التي تعرضوا لها.



وكان كريم العراقي تقدم للفراعنة بالهدف الأول، ومن ثم خطف المنتخب الإيفواري التعادل في الوقت القاتل ليحتكم الفريقان لشوطين إضافيين وفي أواخر الشوط الإضافي الثاني انتزع رمضان صبحي هدف البطولة من متابعة لتسديدة أحمد ياسر ريان التي ارتدت من يد حارس كوت ديفوار.



يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تتوج فيها مصر بالبطولة الإفريقية تحت 23 عامًا في المشاركة الثالثة لها بهذه البطولة، حيث حصدت المركز الثالث في المشاركة الأولى في المغرب 2011، وودعت في المشاركة الثانية بالسنغال من الدور الأول في 2015.



يبث برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، من الأربعاء للجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

