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مكرم محمد أحمد: الإعلام قاد مصر بسلاسة لتخرج من الفوضى

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 07:14 م
الكاتب الصحفي مكرم
الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد
أحلام عبدالرحمن
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قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن الإعلام المصري قام بواجبه، وحفظ للدولة شخصيتها، ووقف ضد العنف والتطرف، مؤكدًا أنه قاد مصر بسلاسة لتخرج من نطاق الفوضى.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي، في برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TEN": "الأرض ممهدة الآن لمساحة أوسع من حرية الرأي والاختلاف والتوافق حول ما يمكن أن نسميه الدولة العصرية".

وأشار إلى أنه سيذكر الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإنجازات الضخمة، وأنه استطاع أن يغير أحوال مصر، بمنهجه الذي اعتمد على الرؤية العلمية الشاملة والنظر في عمق الأحداث، وضرورة الإتقان، وسيذكر بأنه "باني" مصر العصرية الحديثة، التي تحتاج إلى بعض نوافذ الحرية.

وأردف: "نحن الآن مؤهلون لخطوات أوسع، الدولة ما زال لها أعداء، لكنها راسخة وقوية، كسبت مصداقية عالمية واسعة، وأثبتت أنها إضافة حقيقية للعالم المعاصر".

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