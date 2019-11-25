دبلوماسي سابق: أمريكا تجرد القضية الفلسطينية من محتواها لصالح إسرائيل

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن الولايات المتحدة الأمريكية تجرد القضية الفلسطينية من محتواها بشرعنتها للمستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، لافتا إلى أن القضية الفلسطينية أُصيبت خلال الفترة الأخيرة بعدة تراجعات، أخرها موضوع الاستيطان.



وأضاف "العرابي"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "TEN"، اليوم الإثنين: أنه كان من الضروري لقاء وزراء الخارجية العرب لاتخاذ موقف محدد، والنظر لإمكانية نقل هذه الاعتراضات للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية، مشددًا على أن هناك إصرار من الولايات المتحدة الأمريكية على تفريق القضية الفلسطينية من محتواها ووضع الجميع أمام الأمر الواقع لصالح إسرائيل.



وأوضح أن الإدارة الأمريكية تصدر ما أسمته صفقة القرن، تدريجيًا بدون الإعلان عنها حيث بدأت تطبيقها على أرض الواقع، بموضوع القدس ثم اللاجئين، والآن المستوطنات في الضفة الغربية.



وتابع: "بيان الأمين العام للجامعة العربية كان قوي، وأكد رفضه لهذه الإجراءات".

