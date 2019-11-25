الإثنين 25 نوفمبر 2019 الموافق 28 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

دبلوماسي سابق: أمريكا تجرد القضية الفلسطينية من محتواها لصالح إسرائيل

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 07:03 م
السفير محمد العرابي،
السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق
رباب الأهواني
طباعة
قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن الولايات المتحدة الأمريكية تجرد القضية الفلسطينية من محتواها بشرعنتها للمستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، لافتا إلى أن القضية الفلسطينية أُصيبت خلال الفترة الأخيرة بعدة تراجعات، أخرها موضوع الاستيطان.

وأضاف "العرابي"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "TEN"، اليوم الإثنين: أنه كان من الضروري لقاء وزراء الخارجية العرب لاتخاذ موقف محدد، والنظر لإمكانية نقل هذه الاعتراضات للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية، مشددًا على أن هناك إصرار من الولايات المتحدة الأمريكية على تفريق القضية الفلسطينية من محتواها ووضع الجميع أمام الأمر الواقع لصالح إسرائيل.

وأوضح أن الإدارة الأمريكية تصدر ما أسمته صفقة القرن، تدريجيًا بدون الإعلان عنها حيث بدأت تطبيقها على أرض الواقع، بموضوع القدس ثم اللاجئين، والآن المستوطنات في الضفة الغربية.

وتابع: "بيان الأمين العام للجامعة العربية كان قوي، وأكد رفضه لهذه الإجراءات".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلين تحاصر المستوطنات الإسرائيلية بـ"بيانات رفض"

رفض فلسطيني رسمي وفصائلي لشرعنة واشنطن مستوطنات الضفة الغربية

البرلمان العربى: إعلان واشنطن حول المستوطنات بالقدس "باطل"

ماذا يعنى القرار الأمريكى باعتبار "مستوطنات الضفة" لا تخالف القانون الدولى؟

موضوعات متعلقة

منذ يوم

العلاج بالجنس.. تفاصيل مثيرة فى ذبح "دجّال المريوطية"

منذ يوم

أشرف زكي: وفاة حسن حسني وهادي الجيار مجرد شائعات

منذ حوالي 16 ساعة

عصام كاريكا: سأعتزل الفن بسبب أنغام.. فيديو

منذ حوالي 22 ساعة

الباز لـ"معتز مطر": "أنت ندل فى بيتك فكيف تزعم البطولة أمام الشاشة؟"

الصور

image description

أبطال الفيلم الصينى "الحائط الرابع" يحضرون عرضه فى مهرجان القاهرة

image description

وزيرة الثقافة وإلهام شاهين ولبلبة يفتتحون معرض "القاهرة.. أحبك"

image description

رانيا يوسف وأبطال فيلم "زافيرا" يشاهدون عرضه الأول في مهرجان القاهرة

image description

اكتشاف أثرى لمقابر الدولة الحديثة بالبوباسطيون

image description

صور حفل تتويج منتخب مصر الأوليمبى ببطولة أمم إفريقيا للشباب

الأكثر قراءة

بتر ساق فتاة سقطت أسفل عجلات قطار بمنيا القمح

الطب الشرعى يؤكد اغتصاب رضيعة.. والأب: الجن السبب

«تزوّجت هذا الرجل سرًا».. اعترافات نجوى فؤاد

«عبدالحليم حافظ حاول اغتياله».. حكاية مطرب نافس العندليب ثم اختفى

أيام زمان

ما لا تعرفه عن أسمهان: أجبرت على الغناء للسكارى.. وهذا هو اسمها الحقيقي

موقف مخيف لعمار الشريعي بسبب القذافي.. «طلب منعه من العزف»

«عبدالحليم حافظ حاول اغتياله».. حكاية مطرب نافس العندليب ثم اختفى

تفاصيل آخر حوار في حياة عبدالحليم حافظ

ads

نجم الساعة

ما لا تعرفه عن أسمهان: أجبرت على الغناء للسكارى.. وهذا هو اسمها الحقيقي

الصحة

ارتفاع عدد إصابات الرئة بسبب التدخين الإليكتروني إلى 2290

الحرمان من النوم يؤثر سلبا على الاهتمام

خطر الربو.. 3 أشياء عليك تجنبها

"الصحة العالمية": 80% من المراهقين كسولين

الرئيس نيوز

بدء فرز الأصوات بـ "المحامين" على مشروع قرار زيادة المعاش

برباعية نظيفة.. الأهلي يسحق الجونة ويتصدر الدوري

تجديد حبس 9 متهمين في قضية "خلية الأمل"

" تأثيرات حادة للمناخ".. الأرصاد العالمية تحذر الأجيال القادمة

منوعات

60 طبيبا قلقون من تدهور صحة مؤسس "ويكيليكس"

اقتحام غرفة الكنوز فى متحف بألمانيا

زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جنوب الصين

تحليل الحمض النووى لـ900 رجل لكشف جريم قتل بشعة منذ 23 عامًا

كشكول

طالب بجامعة أسيوط يحصد المركز الأول في مسابقة نواة لريادة الأعمال

فريق الجودة يقترب من اعتماد 4 معاهد بالقليويبية الأزهرية

فريق الجودة يقترب من اعتماد 4 معاهد بالقليويبية الأزهرية

فريق الجودة يقترب من اعتماد 4 معاهد بالقليويبية الأزهرية

إسلام سياسي

زيارات سياحية لتدمر السورية بعد انتهاء داعش

قيادي إخواني مهاجما وائل غنيم: أنت كلب وعميل

هجوم شرس على الإخوانية توكل كرمان بسبب موقفها من تظاهرات إيران

تفاصيل اجتماع إبراهيم منير بشباب الإخوان الهاربين في تركيا

مقالات الرأي
لينا مظلوم
إيران.. الطرف الظاهر من جبل الجليد
لواء.حمدى البطران
الكتاب المصرى
لواء. محسن الفحام
الاختيار.. ما بين القدوة والالتزام
ماجد حبته
مفيد فوزي.. شىء من البارانويا
المزيد

الثقافة

الخميس.. "نجوم الأصوات الذهبية" بقصر الأمير بشتاك

الأربعاء.. عمرو عزت يناقش "غرفة 304" بالنيل الثقافية

غدًا.. التشكيلي بهرم حاجو في ضيافة قاعة الباب

الشروق تصدر الطبعة الـ10 من "رحلتي الفكرية" للمسيري

صفحتنا ع الفيس بوك