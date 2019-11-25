"رغم المشكلات بينهما".. سارة نخلة تدافع عن زوجها: "راجل محترم"

شاركت الفنانة السورية سارة نخلة، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، بصور من زيارتها الحالية لباريس، وبالتحديد من أمام برجل إيفل.



وظهرت سارة في الصور وهي ترتدي معطف قصير، ووضعت على رأسها "كاب"، من نفس لون المعطف، وحصدت الصور على العديد من التعليقات.



وردت على التعليقات الخاصة بزوجها الفنان أحمد عبدالله محمود، حيث تنتظر قرار المحكمة حول قضية الطلاق التي قامت برفعها عليه منذ فترة.



وقالت في إحدى تعليقاتها: "ربنا يسهله بعيد عني ويسعده بعيد عني مع الأحسن مني إن شاء الله، دي مش أول مرة بسافر ولا أول مرة بغير جو يعني مش حاجة جديدة عليا، أنا عايشة نص السنة برا مصر في أوروبا عند أهلي يعني حاجة عادية جدا مش حاجة تزعله أو تضايقه، ربنا يوفقه ويبعتله الأحسن دوما".



وأضافت ردًا على حقه في منعها من السفر: "الراجل المصري يقدر يمنع عياله من السفر بس على كدا أما مراته ما يقدرش يمنعها طبعا ودا قرار أصدرته سوزان مبارك من زمان".



وردت على متابع آخر وصفه بالغباء قائلة: "أول حاجة هو راجل محترم ومهما كان الّلي بينا بس العشرة والأصول ما بتقولش إن ممكن حد يغلط فيه مهما حصل هو زميل وصديق محترم وتاني حاجة هو لسه ما طلقنيش حضرتك أنا رافعه قضية ومستنية حكم المحكمة ودا فحد ذاته معناه إنه لسه ذكي".

