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فن

‎محمد هنيدى يتعاقد على فيلم "النمس والإنس"

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 01:51 ص
جريدة الدستور
منار إبراهيم
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‎علمت "الدستور" أن الفنان محمد هنيدي تعاقد رسميا على خوض بطولة فيلم "النمس والأنس"، وهو من إخراج وتأليف شريف عرفة.

ويعكف المخرج شريف عرفة خلال الفترة الحالية على التجهيزات اللازمة لانطلاق تصويره، كما يعاين أماكن التصوير ويعقد عدة جلسات عمل مع صناع الفيلم للاستقرار على الفنانين المشاركين به وإبرام التعاقدات معهم.

وكان الفيلم سيخوض بطولته الفنان أكرم حسني، لكنه اعتذر عن المشاركة به لأسباب خاصة، وينشغل حاليًا في تحضيرات مسلسله الرمضاني "تيمون وبومبة".‎

وكان محمد هنيدي أجل خلال الفترة الماضية تحضيرات فيلمه السينمائي الجديد الذي يحمل اسم "كينج سايز" والذي يجسد فيه شخصية عقلة الأصبع؛ وذلك لأن الفنان محمد هنيدي تعاقد رسميا على خوض بطولة فيلم "النمس والأنس"، وهو من إخراج وتأليف شريف عرفة، بالإضافة إلى انشغاله بتقديم عرضه المسرحي "3 أيام في الساحل"، والذي يقدمه على مسرح "كايرو شو" بمدينة السادس من أكتوبر.

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