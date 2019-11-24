محمد الباز: لهذه الأسباب أدعم نظام السيسي

رد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على من يعتب عليه تحوله من معارض قبل الثورة إلى مؤيد للنظام.



وقال "الباز"، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور": "المعارض ليس معارضًا مزمنًا، فإذا وجد نظامًا يتوافق مع رؤيتك، لما تعارضه".



وأضاف: "سر المساندة المطلقة والدعم المطلق والانحياز المطلق لنظام ما بعد 30 يونيو ونظام السيسي، إنه خلصنا من الإخوان، وفضلًا عن أن مشروع 30 يونيو يبني ويكبر، لكن السبب الأساسي أنه قطع دابر الإخوان بعد ما كانت الأنظمة السابقة تعقد صفقات معه، ولو فتح النظام في يوم من الأيام نافذة للتعامل مع الإخوان هأبقى أول واحد بيعارضه".



وأردف: "هذا نظام أنا مقتنع بأفكاره، وطرحه"، وتعجب الباز ممن يعارضون النظام ويفرضون وصاية على المؤيدين، ويريدهم معارضين مثله.