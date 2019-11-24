نشأت الديهي يفتح النار على أبومازن: عيب تصافح أعداء مصر

فتح الإعلامي نشأت الديهي النار على الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، لسماحه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالتدخل في القضية الفلسطينية.



وقال "الديهي"، خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "ten": "مصر خاضت 4 حروب من أجل القضية الفلسطينية، وأنت تحول قبلة القضية الفلسطينية من القاهرة لأنقرة، من القاهرة كان يتم إدارة الملف الفلسطيني مع الفلسطينيين دون متاجرة".



وأردف: "أبومازن يشيل أوراق القضية ويطلع لأردوغان يستأذته ويستسمحه لإقامة الانتخابات الفلسطينية، هذه أخطاء تاريخية ترتكب في حق القضية الفلسطينية الآن، فتركيا لا علاقة لها بالقضية الفلسطينية، ولا تتمنى الخير لأي دولة في المنطقة، وأردوغان لا ينافسه في عدائه للعرب إلا إيران وإسرائيل".



ووجه نشأت الديهي اللوم لإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، قائلًا: "هل أصبحت قبلتكم الآن تركيا؟ وهل يليق بحركة فتح أن تضع يدها في أعداء مصر؟ عيب من فتح وحماس، عيب من أبومازن، وإسماعيل هنية، نحن نشعر بغصة وضيق شديد وطعنة، عندما تضعون أيديكم في أيدي عدو مصر الأول".



ولفت الديهي إلى أن بعض التقارير تقول إن أبومازن تحدث مع أردوغان ليضغط على إسرائيل للسماح بأن تتم الانتخابات في القدس، وأن يضمن ضغطه وتنسيقه مع إسماعيل هنية والإخوان لإجراء الانتخابات في جو هادئ.