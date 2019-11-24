أول تعليق من "الرياضة" على الحفل الراقص في النادي الاجتماعي بدمياط

قال محمد فوزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، إنه جارٍ التحقق من فيديو الحفل الراقص المزعم تصويره في النادي الاجتماعي بدمياط.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج "حديث المساء"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه سيتم التحقيق في الواقعة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة دمياط، وما إن تم ثبوتها، ستتخذ الإجراءات المناسبة.



ولفت إلى أن المجتمع المصري تحكمه ضوابط ومعايير، وأن كل نادٍ له لائحته الداخلية، يتم من خلالها الالتزام بها.



وأوضح أن وزارة الشباب بها ألف و10 نوادٍ اجتماعية، و5 آلاف مركز شباب، تم تحويلها لمراكز خدمة مجتمعية، توفير جميع الأنشطة.