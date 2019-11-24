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"BMW" تستدعى مئات السيارات المباعة فى الدنمارك

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 07:52 ص
جريدة الدستور
وكالات
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استدعت شركة صناعة السيارات "بي أم دبليو" حوالي 300 سيارة باعتها في الدنمارك، وفقا لتصريح صحفي من فرعها بهذا البلد، اليوم الأحد.

وجاء في التصريح أن سبب استعادة هذه السيارات هو لتبديل صمام فيه خلل تم وضعه في محركات الديزل رباعية السلندر في العديد من الموديلات.

وتم إبلاغ الدنماركيين ممن لديهم هذه السيارات بأن عدم تغيير هذا الصمام، قد يسبب حريقا في السيارة.

وفي أغسطس 2018، استدعت "بي أم دبليو" ما مجموعه 3290 سيارة تم بيعها في سوق الدنمارك، لأسباب مماثلة ظهرت في سيارات احترقت.

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