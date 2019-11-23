مدحت صالح يُبكي شوقي غريب على الهواء (فيديو)

بكى الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، متأثرًا بغناء المطرب مدحت صالح، لأغنيته "أنا ابن مصر، أنا ضد الكسر"، وذلك خلال مداخلته ببرنامج "الحكاية" تقديم الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "إم بي سي مصر".



وقال غريب، وهو يلتقط أنفاسه: "عمري ماهنسى الكلام ده".



وعقب مدحت صالح، قائلًا: "احنا فرحانين بالرجل العظيم اللي منورنا ومشرفنا، أنت رجل عظيم واحنا بنحبك لله في لله، يسعد أيامك وتفرح المصريين".



وتوج منتخب مصر الأولمبي، أمس بلقب النسخة الثالثة لكأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا عقب فوزه على نظيره الإيفواري (2 – 1) في المباراة النهائية التي جمعت الطرفين على ملعب القاهرة الدولي تحت إدارة الدولي المالاجاشي راكوتوجاونا أندوفيتر.

