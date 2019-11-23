صلاح حليمة: القارة الإفريقية أصبحت رقم واحد في جذب الاستثمارات

قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، إن مصر تتحرك لدعم التنمية المستدامة في إطار رؤية 2063، وهي رؤية تقوم على جذب الاستثمارات والتكنولوجيا في القارة الإفريقية، والتركيز على البنية التحتية.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبوبكر في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه لا بد أن يمتد الاستثمار للقطاعات الاقتصادية المختلفة سواء الزراعة أو الصناعة أو التنمية البشرية.



وأشار إلى أن ما جرى في مصر من إصلاح ضمن رؤية 2030، مرتبط برؤية 2063، وهو دفع عملية التنمية في 17 قطاعا، وذلك يتفق مع رؤية الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، وكله يصب في تنشيط منطقة التجارة الحرة التي تم إنفاذها في فترة رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.



وأوضح أن مصادر الاستثمار تكون من مؤسسات مالية، ثم حكومات، والأهم من ذلك القطاع الخاص الموجود في التكتلات الاقتصادية الثمانية، وهي مؤتمر ميونخ، ثم مجموعة العشرين، ثم جي 7، ثم التيكاد، ثم الحزام والطريق، ثم روسيا وإفريقيا، ثم ألمانيا.



وأردف أن مصر بذلت جهدا كبيرا في عام 2019 مثل نقلة نوعية وقفزة حول عملية دعم التنمية المستدامة في القارة الإفريقية، التي أصبحت رقم واحد في جذب الاستثمار، ومصر تتطلع أن تكون مركزا إقليميا للطاقة، خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة.

