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نشأت الديهي يكشف كواليس صفقة بين أبومازن وأردوغان

السبت 23/نوفمبر/2019 - 08:52 م
الديهي
الديهي
أحلام عبدالرحمن
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فسّر الإعلامي نشأت الديهي هجوم الصحف التركية على النائب في المجلس التشريعي الفلسطينىي محمد دحلان، بأنها صفقة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال الديهي، خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TEN"، إن موقف السلطة الفلسطينية من رفضها إدانة الاحتلال والغزو التركي لأراض عربية، كان غريبًا، لكن يبدو أنه كان صفقة، أن يغض أبومازن الطرف عما يفعله أردوغان في سوريا، مقابل أن تشن تركيا حملة ضد دحلان قبيل الانتخابات.

وأردف: "أبومازن يزور أردوغان ويتردد عليه كثيرًا في السر والعلن".

ولفت الديهي إلى أن الصحف التركية صورت دحلان على أنه سوبر مان، وحملته مسئولية كل شيء بدءا من الانقلاب المزعوم، وتأثيره على جنرالات الجيش التركي.

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