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فن

لأول مرة.. مسرح "3D mapping" فى حفل تامر حسنى بالجامعة الأمريكية

السبت 23/نوفمبر/2019 - 03:07 ص
جريدة الدستور
حسين الجندي
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خطف شو مسرح الـ"3D mapping" أنظار جمهور حفل الجامعة الأمريكية، والذي قدمه منذ قليل الـdj ومصمم الإضاءة العالمي وليد الحريري على أكبر مسرح مجهز، قام بتصميمه وتنفيذه مصمم المسارح تامر فوزي، بمواصفات خاصة لهذه التقنية التي تقدم لأول مرة بمصر والشرق الأوسط.

وشهد شو المسرح، العديد من المؤثرات البصرية اللايف التي تعطي إحساسا للجمهور بأنهم جزء من عرض داخل فيلم جرافيك ضخم، حيث تم تحويل أرض الحفل التي يقف عليها طلاب الجامعة الأمريكية إلى أكبر dance floor غير مسبق.

امتد شو المسرح لقرابة الـ 15 دقيقة من الإبهار والإمتاع قبيل صعود تامر حسني على خشبة المسرح.

وقال الحريري في تصريحات صحفية له اليوم، إنه قام بدراسة صنع هذا الحدث الترفيهي على مدار 3 أشهر على أيدي متخصصين بانجلترا، واضطر إلى جلب هؤلاء الخبراء لاستكمال تدريبه وتعليمه بالقاهرة على نفقته الخاصة.

وأضاف الحريري، أنه عندما أصبح جاهزا لتنفيذ شو مسرح الـ"3D mapping" قرر على الفور إطلاقه للجمهور المصري، بالتعاون مع تامر فوزي مصمم المسارح، وذلك من خلال حدث شارك في إحياءه النجم تامر حسني ونجم الراب الأمريكي "سايلينتو" وداخل أعرق الجامعات.

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