"قائمة ممنوعات".. هانى شنودة يروي كواليس أول فيلم مع فاتن حمامة

روى الموسيقار هاني شنودة، كواليس أول فيلم له مع الفنانة الراحلة فاتن حمامة، والذي كان سببًا في أن يسند له المخرج سمير سيف، عددًا من الأفلام أولهم فيلم "المشبوه" بطولة عادل إمام.



وقال شنودة، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي، في برنامج "فنجان قهوة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنه عندما التقى بفاتن، أعطته "قائمة ممنوعات"، مردفًا: "قالت لي متعملش جمل قصيرة، ومتعملش ومتعملش.. 16 متعملش وأنا معملتش أي حاجة قبل كده، ففكرت أعتذر عن الفيلم".



وكشف شنودة عن لعبة القدر التي جعلته يكمل الفيلم، ففي ذلك اليوم تعطل المصعد، واضطر للصعود على السلالم، فخطر بباله، لماذا لا يتصور هذه الممنوعات سلم ويصعده خطوة تلو الأخرى.



وتابع: "كلمتني فاتن تاني يوم قالت هابعت لك كاتيا (كاتيا ثابت)، لما عزفت لكاتيا على البيانو كلمت فاتن وقالت لها ده واد عبقري، فطلبت مني فاتن أسجل الموسيقى".