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توفيق عكاشة: الإخوان ممولة من العائلات الإنجيلزية الأربع الكبرى

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 09:49 م
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن جماعة الإخوان أنشأت بهدف خلق نزاعات دينية لتقسيم الشعوب العربية وتفتيتهم، مردفًا أن مرجعية الجماعة 20 بروتوكول شيطاني، لكنها مصاغة بطريقة تعكس أنها دينية، بينما في باطنها كل أنواع الكذب والاستغلال للدين.

وأضاف عكاشة، خلال تقديم برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن جماعة الإخوان أنشأتها المخابرات الإنجليزية، وهي ممولة بنظام الإدارة عن بعد من العائلات الأربع الكبرى، روتشيلد وروكفلر ومورغن ودوبونت.

وأردف: "هل هذه العائلات تمول الإخوان من أجل الإسلام؟ بالطبع لا، فهي تصنع منهجية جديدة تختلف عن منهجية تقسيم الدول، فهي الآن في مرحلة تقسيم الشعوب، فيعمل جماعة أم تفرخ عدد من الجماعات، ومع التراكم الزمني الذي وصل لـ90 سنة يحدث التقسيم".

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