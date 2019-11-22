سامي عبدالعزيز: 80% من محتوى القنوات العالمية العربية عن مصر

قال الدكتور سامي عبدالعزيز عميد كلية الإعلام الأسبق، إنه بتحليل مضمون برامج القنوات العالمية العربية أو الدولية المعربة أو المعادية، نجد أن 80% من محتوى البرامج عن مصر.



وأضاف عبدالعزيز، خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مصر دولة كبيرة، وآن الأوان أن توجد قناة إخبارية مصرية على أعلى مستوى من الحرفية والمهنية، مردفًا: "آن الأوان، أن نجعل لمصر إعلامًا حيويًا".



وأكد عميد كلية الإعلام الأسبق أن الدولة المصرية تحتاج لمركز بحوث مستقل حرفي مهني، ومركز إعلام مهني عالمي حقيقي، يدرب الكوادر على لغة العصر، ولا يملي عليها ما تقوله.



وأردف: "نواجه أزمة وضع سياسة إعلامية، ولا يمكن تطوير الإعلام إلا بسياسة إعلامية يضعها مفكرون، عقول ملمة بواقع دراسات وبحوث عن الرأي العام واحتياجاته، وتحدد الأجندة الإعلامية".