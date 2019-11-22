السيسي: اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية إنجاز يتطلب البناء عليه

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه لابد من التنسيق والتعاون من أجل أن تؤتي الإصلاحات ثمارها على مواطني القارة الأفريقية.

وأضاف، خلال كلمته بمؤتمر أفريقيا 2019، أن التنمية في أفريقيا ليست مسؤولية الحكومات وحدها ولكن تتطلب مشاركة القطاع الخاص.

وقال الرئيس السيسي، إن الدول الأفريقية تعمل على زيادة معدل التجارة البينية وتفعيل منطقة التجارة الحرة، موضحًا أن اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية إنجاز يتطلب البناء عليه لزيادة معدل التجارة البينية بين دول القارة.