وزيرة الاستثمار: منتدى إفريقيا 2019 فرصة للتعاون وبناء قارتنا

أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن مؤتمر إفريقيا 2019 يعكس رغبة أبناء القارة في التعاون وبناء قارتنا، مشيرة إلى أنه لابد من التكاتف والبناء على ما تحقق من إنجازات في ظل مسيرة التنمية بالقارة.

وأضافت، خلال كلمته في مؤتمر إفريقيا 2019، أن وجود الدول الإفريقية هنا في المؤتمر يعني وجود رغبة في بناء قارتنا، لافتة إلى أن منتدى إفريقيا الأول يركز على تعزيز مصادر النمو من خلال تحديث البنية وتفعيل التجارة الحرة والتحول الرقمي.

وأكدت الوزيرة، أن هذا العام شهد إنشاء 154 مشروعًا مشتركًا، في مجال البنية التحتية والزراعة والنقل، لافتة إلى أن منتدى إفريقيا يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات لضخ استثمارات جديدة في قارتنا.

ولفتت، إلى أنه في ظل ظروف دولية استثنائية تأتي أهمية عقد المنتدى لنبني خطوات عملية لزيادة التدفقات المالية والاستتثمارية في إفريقيا.